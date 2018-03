புதுச்சேரி: மார்ச் 26ல் பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரில் நிதித்துறை பொறுப்பை வகிக்கும் புதுச்சேரி முதல்வர் நாராயணசாமி இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய உள்ளார். இதையடுத்து புதுச்சேரியில் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

