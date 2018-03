விருதுநகர்: அருப்புக்கோட்டை பன்னிக்குண்டு கிராமத்தில் வீட்டில் இருந்து 1.6 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. கஞ்சாவை வீட்டில் மறைத்துவைத்து விற்பனை செய்துவந்த மாரி என்பவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

1.6 kg of hashish confiscated near aruppukottai: arrested

Aruppukottai in Virudhunagar: pannikundu 1.6 kg of cannabis in a house in the village has been confiscated from