நரேந்திர மோடி ஆப்ஸ் ஆபத்தா?-மக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு தாரைவார்ப்பு?: பிரான்ஸ் ஆய்வாளர் பகீர் தகவல்

பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெயரில் உருவாக்கப்பட்ட நரேந்திரமோடி ஆன்ட்ராய்ட் ஆப்ஸில்(செயலி) பதிவு செய்யும் இந்தியர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை அவர்களின் சம்மதம் இன்றி அமெரிக்க நிறுவனம் ஒன்றுக்கு தாரை வார்க்கப்பட்டு வருவதாக பிரான்ஸ் நிறுவனம் அம்பலப்படுத்தியுள்ளது.

பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த இணைய பாதுகாப்பு நிறுவனத்தின் ஆய்வாளர் எலியாட் ஆல்டர்சென் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் நரேந்திர மோடி ஆப்ஸ் பாதுகாப்பற்றது, அதில் பதிவு செய்தவர்களின் விவரங்கள் பாதுகாப்பற்றவையாக இருக்கின்றன என்று அம்பலப்படுத்தியுள்ளார்.

ட்விட்டரில் பிரான்ஸ் இணையத் தகவல் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியாளர் எலியாட் ஆல்டர்சன் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது:

இந்திய அரசு தன்னுடைய மக்களுக்காக பிரதமர் மோடியின் பெயரில் ‘நரேந்திரமோடி ஆப்ஸ்’ என்ற பெயரில் ஒரு செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. ஆனால், அந்த ஆப்ஸை பயன்படுத்தி, அதில் தங்களின் பெயர், வயது, பாலினம் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களை பதிவு செய்யும் மக்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் அவர்களின் அனுமதியின்றி அமெரிக்காவின் ‘கிளவர் டேப்’ (Clever Tap) என்ற நிறுவனத்துக்கு பரிமாறப்பட்டு வருகிறது. இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் in.wzrkt.com. என்ற தளத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த முகவரி அந்த அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானதாகும்.

மேலும், நரேந்திரமோடி செயலியை பயன்படுத்தும் பயனாளிகள் விவரங்கள் செயலியில் செயல்படுத்தும் மென்பொருள், நெட்வொர்க் வகை, கரியர் உள்ளிட்ட விவரங்களும், பயனாளிகளின் புகைப்படம், மின்னஞ்சல், பெயர், பாலினம் ஆகியவையும் அவர்களின் அனுமதியின்றி அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன.

இதில் அமெரிக்க நிறுவனமான கிளவர் டேப் என்பது, அடுத்த தலைமுறைக்கான ஆப்ஸ்களை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனம் கிளவர் டேப் என்ற பெயரில் செயல்படாமல், wzrkt.com என்ற பெயரில் மறைமுகமாகச் செயல்பட்டுவருகிறது.

இன்றைய மொபைல்போன் ஆக்கிரமித்து இருக்கும் உலகில், பயனாளிகளின் விவரங்கள் மூலம் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு தீர்வு தேடுவது இயல்பாகும். ஆனால், பயனாளிகளின் அனுமதியில்லாமல் அவர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்களை திருடுவது என்பது சட்டவிரோதமாகும். பயனாளிகளின் விவரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன என்ற விஷயம் அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டும். இதுதான் சட்டமாகும்.

இவ்வாறு எலியட் ஆல்டர் சென் தெரிவித்துள்ளார்.

இது முதல்முறை அல்ல

இந்தியர்களின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் அவர்களுக்கே தெரியாமல் திருடப்படுகின்ற என்று எலியட் ஆன்டர்சன் முதல்முறையாக எந்த எச்சரிக்கையை அளிக்கவில்லை. இதற்கு முன் அமெரிக்க மொபைல் போன் நிறுவனமான ஒன்பிளஸ் இதேபோன்று பயனாளிகளின் விவரங்களை சீனாவின் ஒரு சர்வருக்கு அனுப்பிவருகிறது என்று தெரிவித்தார். சீனாவில் உள்ள OxygenOS என்ற சர்வருக்கு பயனாளிகளின் அனுமதியின்றி தகவல்கள் பரிமாறப்படுவதாகக் குற்றம்சாட்டினார்.

பேஸ்புக்கில் பிரச்சினை… இப்போது, நமோ ஆப்ஸ்

நமோ ஆப்ஸ்

ஏற்கனவே பேஸ்புக் பயனாளிகளின் தகவல்கள் அவர்களுக்கே தெரியாமல் திருடப்பட்டு பயன்படுத்தப்பட்டு வருவதாக சர்ச்சை எழுந்தது. அது உண்மைதான் என்று பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜுகர்பெர்க்கும் ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பு கோரியுள்ளார்.

இந்தியாவிலும் இதேபோன்று பேஸ்புக் பயனாளிகளின் விவரங்கள் பகிரப்படலாம் அதற்கான முயற்சிகளை காங்கிரஸ்கட்சி கேம்பிரிட்ஜ் அனாலிட்டா நிறுவனத்துடன் இணைந்து செய்கிறது என்று மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு குற்றம்சாட்டியது.

இந்நிலையில், மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் நரேந்திரமோடி ஆப்ஸில் இருந்தே மக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் பகிரப்பட்டுள்ளது மக்களின் நம்பிக்கையின் மீது விழுந்த மிகப்பெரிய சம்மட்டி அடிபோன்று இருக்கிறது.

