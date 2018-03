போலீஸாரின் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ‘மறுவாழ்வு பிரிவு’ மீண்டும் தொடங்கப்பட வேண்டும்

போலீஸாரின் மன அழுத்தத்தைக் குறைக்கும் மறுவாழ்வு பிரிவை தமிழக காவல்துறையில் மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் என்று போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.

அதிக மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் பணிகளில் காவல் துறையும் ஒன்று. மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படும் காவலர்களின் எண்ணிக்கை சமீப காலமாக அதிகரித்து வருகிறது. கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு திருவள்ளூர் மாவட்டம் மப்பேடு காவல் நிலைய தலைமை காவலர் கோபி பணியின்போதே மாரடைப்பால் இறந்துவிட்டார். அதிக பணிச்சுமையே இவரது மரணத்துக்குக் காரணம் என்று சக காவலர்கள் குற்றம் சாட்டினர். மேலும், டிஜிபி அலுவலகம் முன்பு தீக்குளிக்க முயன்ற 2 காவலர்கள், போதையில் பைக்கை ஓட்டி பெண்ணின் மீது மோதிய உதவி ஆய்வாளர் என காவலர்கள் பிரச்சினை பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகிறது. காவலர்களுக்கு ஏற்படும் அதீத மன அழுத்தமே இதுபோன்ற பிரச்சினைகளுக்கு அடிப்படைக் காரணமாக அமைகிறது.

மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்காகவே பல காவலர்கள் மது அருந்தத் தொடங்கி, முடிவில் மதுவுக்கு அடிமையாகி விடுகின்றனர். போதைக்கு அடிமையாகி வாழ்க்கையை இழக்கும் போலீஸாரின் எண்ணிக்கை காவல்துறையில் அதிகம்.

தமிழக போலீஸாரில் 60 சதவீதம் பேர் மது அருந்துவதாகவும், இதில் 5 சதவீதம் பேர் மதுவுக்கு அடிமையாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. தினமும் 10 சதவீதம் போலீஸார் மது அருந்திவிட்டு பணிக்கு வருவதாகவும் தெரியவந்துள்ளது.

பணியிடை நீக்கம்

தமிழகம் முழுவதும் கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் பணியின்போது ரகளை செய்ததாக 18 போலீஸார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதிக மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட போலீஸாரே ரகளையில் ஈடுபடுகின்றனர்.

இதுபோல அதிக மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கும், மதுவுக்கு அடிமையான போலீஸாருக்கும் கவுன்சலிங் கொடுக்கவும், அவர்களைத் திருத்தி மீண்டும் நல்ல நிலைமைக்கு மாற்றவும் ‘டி அடிக்‌ஷன்’ என்ற மறுவாழ்வுப் பிரிவு தமிழகக் காவல்துறையில் இருந்தது.

ஓய்வுபெற்ற காவல்துறை அதிகாரிகளான விஜயகுமார், நட்ராஜ், திலகவதி ஆகியோர் பொறுப்பில் இருந்தபோது இந்த மறுவாழ்வுப் பிரிவு சிறப்பாக செயல்பட்டது. மன அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு கவுன்சலிங் கொடுக்கவும், மருத்துவ உதவிகள் செய்யவும் டாக்டர்கள் மற்றும் முறையான பயிற்சிபெற்ற நபர்கள் இந்தப் பிரிவில் இருந்தனர்.

கடந்த 8 ஆண்டுகளில் இந்தப் பிரிவு இருந்த இடம் தெரியாமல் மறைக்கப்பட்டுவிட்டது. தற்போது இந்தப் பிரிவே தமிழகக் காவல்துறையில் இல்லை. லஞ்ச ஒழிப்புப் பிரிவில் ஏடிஜிபியாக இருந்து ஓய்வுபெற்ற திலகவதி, தலைமையிடத்து ஐஜியாக இருந்தபோது ‘டி அடிக்‌ஷன்’ பிரிவு மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டது.

‘டி அடிக்‌ஷன்’ பிரிவு குறித்து முன்னாள் டிஜிபி திலகவதியிடம் கேட்டபோது, “அதிக மன அழுத்தம், போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் முதல் சாதாரண காவலர்கள் வரை இருக்கிறது. ஆனால் சரியான விழிப்புணர்வு இல்லாமல் காவலர்கள் செய்யும் தவறுகள், அவர்களைப் பெரிதாக பாதிக்கிறது.

காவலர்களின் முறையற்ற பணி நேரம், குடும்பத் தலைவனாக இருந்துகொண்டு குடும்பத்துக்காக நேரம் ஒதுக்க முடியாமல் படும் சிரமங்கள், அதிக பணிச் சுமையால் ஏற்படும் வருத்தம் போன்றவை போலீஸாருக்கு அதிகமான மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மது அருந்துவதால் இந்த மன அழுத்தம் குறைவதாக சிலர் நம்புகின்றனர். அதீத மனஅழுத்தம் மற்றும் மதுப் பழக்கத்தால் போலீஸாரின் குடும்பத்தினர் அதிகமாக பாதிக்கப் படுகின்றனர். இதற்கு ஒரே தீர்வு ‘டி அடிக்‌ஷன்’ பிரிவை மீண்டும் கொண்டுவந்து திறம்பட செயல்படுத்தி, மன அழுத்தத்தில் இருக்கும் போலீஸாருக்கும், மதுவுக்கு அடிமையாக இருக்கும் போலீஸாருக்கும் கவுன்சலிங், மருத்துவம் கொடுப்பதே சிறந்த வழி” என்றார்.

