அரசியல் சாசன சட்டத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறது பாஜக: கர்நாடகாவில் ராகுல் காந்தி குற்றச்சாட்டு

அரசியல் சாசன சட்டத்தின் மீது பாஜக தாக்குதல் நடத்த முயற்சிப்பதாக காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.

கர்நாடகாவில் விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதையடுத்து காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி அங்கு சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இதன் ஒரு பகுதியாக, நேற்று மைசூருவில் உள்ள சாமுண்டேஸ்வரி கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்தார். பின்னர் சாம்ராஜ்நகரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டதில் ராகுல் பேசியதாவது:

இன்று (நேற்று) காலையில் இளம் மானவர்களுடன் உரையாடினேன். ஒரு மாணவி எழுந்து, ஆண்டுக்கு 2 கோடி பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதாக பிரதமர் மோடி கொடுத்த வாக்குறுதி மற்றும் அவரது ‘மேக் இன் இந்தியா’ திட்டம் குறித்தும் கேள்வி எழுப்பினார். ஆனால் அவை வெற்று வாக்குறுதிகளாகி விட்டன. அவரது வார்த்தைக்கு மதிப்பில்லாமல் போய்விட்டது.

மற்றொரு மாணவி, பணமதிப்பு நீக்க நடவடிக்கையால் யாருக்கும் பயனில்லை என்றார். ஜிஎஸ்டி வரியின் கீழ் 5 நிலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டது ஏன் என கேள்வி எழுப்பினார். 18 முதல் 20 வயதுடைய இவர்கள், பிரச்சினையை புரிந்து கொண்டுள்ளனர். ஆனால் பிரதமருக்கு இன்னும் புரியவில்லை.

பாஜக அரசு அரசியல் சாசன சட்டத்தின் மீது தாக்குதல் நடத்துகிறது. ஆனால், அரசியல் சாசனத்தை மாற்ற நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம். அம்பேத்கரால் உருவாக்கப்பட்ட அரசியல் சாசனத்தைப் பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுப்போம். இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார். – பிடிஐ

