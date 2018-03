சென்னை – சேலம் இடையே பசுமை வழிச் சாலைத் திட்டம் தொடங்கப்படும் : முதலமைச்சர் பழனிசாமி

சேலம் : சென்னை – சேலம் இடையே ரூ. 10,000 கோடி மதிப்பீட்டில் பசுமை வழிச் சாலைத் திட்டம் தொடங்கப்படும் என முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். மேலும் சென்னை விமான நிலைய விரிவாக்கத்துக்கு 229 ஏக்கர் நிலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாநில அரசு மத்திய அரசோடு இணைந்து பணியாற்றினால்தான், மக்களுக்குத் தேவையான திட்டங்கள் கிடைக்கும் என்று தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

Chennai-Salem greenways Road starting between: Chief Minister Palaniswami

Salem, Tamil Nadu: Chennai-Salem between RS. Greenways road at a cost of 10,000 crore project will be launched, the Chief Minister fruit