எம்.பி அன்வர் ராஜா மகன் மீது புகார் கொடுத்த பெண் ஜமாத்தார் முன் கதறல்

காரைக்குடி: அதிமுக MP அன்வர் ராஜா மகன் நாசர் அலி மீது புகார் கொடுத்த பெண் ரொபினா பள்ளிவாசல் ஒன்றில் கதறியழுதுள்ளார். நாசர் அலிக்கு பெண் கொடுக்க உள்ள கலிபுலா கான் காரைக்குடி பள்ளிவாசல் ஜமாத்திற்கு வந்திருந்தார். அவரை கண்டதும் திருமணமத் செய்து கொள்வதாக கூறி நாசர் அலி தம்மை ஏமாற்றி விட்டதாக கூறி முறையிட்டுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் ஆத்திரம், சோகம் தாங்க முடியாமல் கலிபுலா கான் முன்பே சுவரில் தலையை முட்டிக் கொண்டு கதறியழுதுள்ளார். இந்நிலையில் நாசர் அலிக்கு திருமணம் செய்து வைக்க ஜமாத்தார் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர். காரைக்குடியில் உள்ள எந்த பள்ளிவாசலிலும் நாசர் அலிக்கு திருமணம் செய்து வைக்கப்பட மாட்டாது என ஜமாத்தார் கூறியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

