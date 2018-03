சேலம் – சென்னை இடையே விமான சேவை தொடக்கம்

சேலத்தில் இருந்து 8 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் சென்னைக்கு மீண்டும் இயங்க உள்ள விமான சேவையை முதல்வர் பழனிசாமி சேலத்தில் இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

ஓமலூரை அடுத்த காமலாபுரத்தில் 165 ஏக்கர் பரப்பில் 1993-ம் ஆண்டு விமான நிலையம் அமைக்கப்பட்டது. முதன் முதலில் சேலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு என்இபிசி நிறுவனம் விமானத்தை இயக்கியது. பல்வேறு காரணங்களால் விமான சேவை நிறுத்தப்பட்டது, பின்னர் 2009-ல் மீண்டும் சேலத்தில் இருந்து விமான சேவை தொடங்கப்பட்டது. போதிய அளவில் பயணிகள் வராததால் 2010-ம் ஆண்டு விமான சேவை நிறுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், மத்திய அரசு சார்பில் சிறு நகரங்களை விமான சேவை மூலம் இணைக்கும் ‘உடான்’ திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்படி சேலத்தில் இருந்து 8 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் விமான சேவை இன்று (25-ம் தேதி) முதல் தொடங்கப்பட்டது.

ட்ரூ ஜெட் விமான நிறுவனம் சேலம்- சென்னை இடையே 72 இருக்கைகள் கொண்ட விமானத்தை இயக்கியது. விமான சேவை துவங்கியது. விமானத்தை முதல்வர் பழனிசாமி, மத்திய அமைச்சர் பொன்.ராதாகிருஷ்ணன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தனர்.

சேலத்திலிருந்து காலை 11 மணிக்கு கிளம்பும் இந்த விமானம், 11.50 மணியளவில் சென்னையை சென்றடையும். அதேபோல் சென்னையிலிருந்து 9.50 மணிக்கு கிளம்பும் விமானம், சேலத்தை 10.40 மணிக்கு வந்தடையும். ட்ருஜெட் சார்பில் 72 பேர் பயணிக்கும் இந்த விமானத்தில் பயணிக்க நபர் ஒருவருக்கு கட்டணமாக ரூ.1,499 நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

விழாவில் முதல்வர் பழனிசாமி பேசியதாவது:

‘‘சென்னையிலிருந்து சேலம் வரையிலும், சேலத்திலிருந்து சென்னை வரையிலும் முதன்முதலாக இந்த விமானசேவை துவங்கப்பட்டிருக்கின்றது.

விமான சேவை மிகவும் வசதி படைத்தவர்களுக்கு மட்டுமே பயன்பட்டு வந்தது. விமான சேவை என்பது ஏழை எளிய மக்களுக்கு எட்டாத கனியாக இருந்தது. இதனை அவர்களுக்கு எட்டச் செய்யும் வகையில் குறைந்த செலவில், குறைவான நேரத்தில் சிறு நகரங்களை பெருநகரங்களுடன் இணைக்கும் வகையிலான திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது

தமிழ்நாட்டில் முதன் முதலில் ‘உடான்’ திட்டத்தின் மூலம் இன்று துவக்கப்பட்டுள்ள விமான சேவையை துவக்கும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதுவும் சேலம் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டம் முதன் முதலில் துவக்கப்படுவதை எண்ணி உள்ளபடியே எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. இதன் மூலம் நம்முடைய, அருகிலுள்ள சேலம் மாவட்டம் உட்பட ஈரோடு, நாமக்கல், கரூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி

மாவட்டங்களைச் சார்ந்த வணிகர்கள், படித்த இளைஞர்கள், நடுத்தர வகுப்பினர் மற்றும் பலர் மிகுந்த பயன் அடைவார்கள்’’எனக்கூறினார்.

.

Source: The Hindu

