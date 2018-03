ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு: தூத்துக்குடியில் போராட்டம் தீவிரம்

ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தூத்துக்குடியில் இரண்டாவது நாளாக இன்றும் போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

தூத்துக்குடி சிப்காட்டில் ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்காலை இயங்கி வருகிறது. இந்த ஆலை விரிவாக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், ஆலையை நிரந்தரமாக மூடக்கோரியும் முழு கடையடைப்புப் போராட்டம் தூத்துக்குடியில் நேற்று நடந்தது. பெரிய வர்த்தக நிறுவனங்கள் முதல் சிறிய காய்கறி கடைகள் வரை அடைக்கப்பட்டிருந்தன.

பிரதான சாலைகள் மட்டுமல்லாது சிறிய தெருக்களில் உள்ள கடைகள்கூட மூடப்பட்டிருந்தன. மினி பேருந்துகள், ஆட்டோக்கள் ஓடவில்லை. நாட்டுப்படகு மீனவர்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை. தூத்துக்குடி மக்களின் போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்து, அருகிலுள்ள ஸ்ரீவைகுண்டத்திலும் கடையடைப்பு நடந்தது. ஸ்ரீவைகுண்டம் கிழக்கு பஜார், மேற்கு பஜார், திருவள்ளுவர் தெரு, பேருந்து நிலைய சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அனைத்துக் கடைகளும் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலை விரிவாக்கத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இரண்டாவது நாளாக இன்றும் போராட்டம் நடைபெற்றது தூத்துக்குடியில் இன்று நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தில், ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்றுள்ளனர். இதனால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

Source: The Hindu

English summary

Sterlit opposition to the plant: intensity of the struggle in Tuticorin

Sterlit in Tuticorin plant expansion to protest for the second day today, our struggle