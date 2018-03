‘‘தூய்மை இந்தியா போல ஆரோக்கிய இந்தியா’’ – அடுத்த திட்டம் பற்றி பிரதமர் மோடி பேச்சு

தூய்மையான இந்தியாவை போல், ஆரோக்கியமான இந்தியாவும் முக்கியம் என்று ‘மன் கி பாத்’ நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசினார்.

ஒவ்வொரு மாதத்திலும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று, வானொலியில் மன்கி பாத் என்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசி வருகிறார். அந்த வகையில் மன்கி பாத் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி மக்களுக்கு உரையாற்றினார். அவர் கூறியதாவது-

‘அனைவருக்கும் ராம நவமி நாளில் நாட்டு மக்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ராமாயணம் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், ஆசிய மக்களுக்கும் ஊக்கமளிக்கின்றது. இளைஞர்களுக்காக ‘பிட் இந்தியா’ என்ற இயக்கம் ஒன்றைத் தொடங்கலாம். அதற்கு ஏற்ற அளவிற்கு தற்போது தேவை உள்ளது.

இந்த ஆண்டு மகாத்மா காந்தியின் 150-வது பிறந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. தூய்மையான இந்தியாவை போல், ஆரோக்கியமான இந்தியாவும் முக்கியம். நான்காவது சர்வதேச யோகா தினத்திற்கு இன்னும் 100 நாட்களே உள்ளன. அதற்குள் அதிக மக்கள் யோகா செய்வதை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும்.

மருத்துவ சேவைகள், குறைந்த விலையிலும் எளிதாகவும் கிடைக்க வேண்டும். ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் 10 கோடி மக்கள் பயன்பெறுவார்கள். அதுபோலவே மூன்று மாவட்டங்களுக்கு ஒரு மருத்துவ கல்லூரி வீதம் தொடங்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யும் பொருளுக்கு உரிய விலை நிர்ணயம் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் முடிவு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டமிட்ட பயிர்களுக்கு குறைந்த பட்ச ஆதரவு விலையாக ஒன்றைரை மடங்கு கொடுக்க உள்ளோம்’’

இவ்வாறு பிரதமர் மோடி பேசினார்.

