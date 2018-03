கர்நாடக முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ முனியப்பா காலமானார்: பெங்களூருவில் உடல் அடக்கம்

கர்நாடக முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ முனியப்பா (71) பெங்களூருவில் நேற்று காலமானார்.

பெங்களூருவை சேர்ந்த முனியப்பா (71) பிறப்பால் கன்னடராக இருப்பினும் சிறுவயது முதலே எம்ஜிஆரின் தீவிர ரசிகராக இருந்தார். 1968-ல் திமுகவில் இணைந்த இவர், காந்தி நகர் நகர செயலாளராக இருந்தார். திமுகவில் இருந்து எம்ஜிஆர் வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து முனியப்பாவும் வெளியேறினார். பின்னர் அதிமுகவில் இணைந்த இவர் கட்சியில் பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளை வகித்தார்.

1989-ல் பெங்களூரு மாநகராட்சி தேர்தலில் போட்டியிட்டு காந்தி நகர் உறுப்பினராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். 1994-ல் பெங்களூரு காந்திநகர் சட்டபேரவை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். கர்நாடக தமிழர்களோடும், திராவிட இயக்கத்தினரோடும் மிக நெருக்கமாக பழகி வந்தார். கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் உட்கட்சி மோதலால் அதிமுகவில் இருந்து விலகிய முனியப்பா எம்ஜிஆர் சேவா சங்கத்தை தொடங்கினார். பின்னர் பாஜகவில் இணைந்த இவர், மீண்டும் காந்தி நகர் தொகுதியில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருந்தார்.

இந்நிலையில் கடந்த வாரம் உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்ட முனியப்பா பெங்களூருவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். தொடர்ந்து கவலைக்கிமாக இருந்த இவர் நேற்று இரவு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார்.

பெங்களூருவில் அவரது இல்லத்தில் வைக்கப்பட்ட முனியப்பாவின் உடலுக்கு கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி, பாஜக எம்பி மோகன், முன்னாள் பாஜக அமைச்சர் சுரேஷ்குமார், கர்நாடக திமுக அமைப்பாளர் இராமசாமி, அதிமுக நிர்வாகி எஸ்.டி.குமார், பேராசிரியர் ராமமூர்த்தி உள்ளிட்ட நூற்றுக்கணக்கானோர் அஞ்சலி செலுத்தினர். இதையடுத்து பிற்பகலில் முனியப்பாவின் உடல் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு, ஷேஷாத்ரிபுரம் இடுகாட்டில் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. இவரது மறைவு கர்நாடக திராவிட இயக்க வட்டாரத்தில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

