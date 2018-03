நாகர்கோவில்: நாகர்கோவிலில் தனியார் மருத்துவமனை மாடியில் இருந்து குதித்து பெண் நோயாளி தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார். தற்கொலை செய்துகொண்ட நித்யா(28), வயிற்று வலிக்காக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

Source: Dinakaran

