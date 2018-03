காஞ்சிபுரம்: மதுராந்தகம் புறவழிச்சாலையில் அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் 3 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். விபத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற சரவணன், மூர்த்தி, சின்ராஜ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Kanchipuram near road mishap: 3 kills

Kancheepuram: madurantakam bypass unidentified vehicle collided at 3 people have died. The postposition