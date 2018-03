கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் அடுத்த நாயகனப்பள்ளியில் பள்ளத்தில் விழுந்த இரண்டு மாத குட்டி யானை மீட்கப்பட்டுள்ளது. குழாய் பதிப்புக்காக தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் விழுந்த குட்டி யானையை வனத்துறையினர் மீட்டுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Krishnagiri and fell into a Gorge in the little elephant rescue

Krishnagiri, hosur nayaganapalli: in the next two months and fell into a Gorge petty elephant has been recovered. Takes