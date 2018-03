திருவாரூர்: திருத்துறைப்பூண்டி அருகே மணலியில் சத்யா என்ற இளம்பெண் அரிவாளால் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டார். குடும்பத் தகராறில் மனைவி சத்யாவை வெட்டிக் கொலை செய்த ஐயப்பனை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

If a young woman with a scythe at thiruvarur hacked

As a young woman near thiruvarur, thiruthuraipoondi: Manali in Sathya assassination cut by Scythe. L