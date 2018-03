ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் அருகே காட்டு யானை தாக்கியதில் வனக்காவலர் ராசையா படுகாயம் அடைந்துள்ளார். படுகாயமடைந்த வனக்காவலர் ராசையா சத்தியமங்கலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

Wild elephant attacked near sathyamangalam forest guard seriously wounded

