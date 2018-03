ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்போல காவிரி விவகாரத்தில் அனைவரும் இணைந்து போராட வேண்டும்: சமக தலைவர் சரத்குமார் வலியுறுத்தல்

காவிரி நீர் விவகாரத்தில் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம்போல, பொதுமக்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும் என அகில இந்திய சமத்துவ மக்கள் கட்சித் தலைவர் ரா.சரத்குமார் வலியுறுத்தினார்.

காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி, மேட்டூர் அணை முதல் மயிலாடுதுறை வரை விழிப்புணர்வுப் பேரணியில் ஈடுபட்டுள்ள அவர், நேற்று திருச்சி- தஞ்சாவூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் காட்டூர் பேருந்து நிறுத்தப் பகுதியில் வேனில் இருந்தவாறு பேசியது:

காவிரி விவகாரம் டெல்டா விவசாயிகளின் பிரச்சினை மட்டுமல்ல, தமிழர்களின் பிரச்சினை. தமிழினத்தின் பிரச்சினை.

கர்நாடகத் தேர்தலை மனதில் கொண்டு, தமிழகத்துக்கு தண்ணீர் தரக்கூடாது என்று அங்கு ஆளும் கட்சியும், மத்திய அரசும் திட்டமிட்டு தமிழகத்தை வஞ்சித்து வருகின்றன.

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம், ஸ்டெர்லைட் ஆலை போராட்டம் போல, காவிரி விவகாரத்திலும் பொதுமக்கள் ஒன்றிணைந்து போராட வேண்டும். காவிரிக்காக போராடும் விவசாயிகளின் கரங்களை வலுப்படுத்த வேண்டும். நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு விவசாயமே முதுகெலும்பு.

இந்த விழிப்புணர்வுப் பேரணி முடிந்த பிறகு ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வலியுறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்றார்.

