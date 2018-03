பாதுகாப்புப் படை என்கவுன்ட்டரில் தீவிரவாதி பலி

பாதுகாப்புப் படையினர் நடத்திய என்கவுன்ட்டரில் லஷ்கர்-இ-தொய்பா தீவிரவாதி ஒருவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.

ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலம் பட்கம் மாவட்டத்தின் அரிசால் அருகே கான் மொஹல்லா பகுதியில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக ராணுவப் படையினருக்கு நேற்று தகவல் கிடைத்தது. இதையைடுத்து பாதுகாப்புப் படையினர் அங்கு சென்று தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது ஒரு வீட்டிலிருந்து தீவிரவாதி ஒருவர் வெளியேவந்து பாதுகாப்புப் படையினரை நோக்கி சுட்டார். பதிலுக்கு பாதுகாப்புப் படை வீரர்கள் சுட்டதில் அந்த தீவிரவாதி பலியானார். அவரிடமிருந்து ஆயுதங்கள், துப்பாக்கி குண்டுகள் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. – பிடிஐ

Source: The Hindu

English summary

Security forces encounter a terrorist in Bali

The security forces staged encounter one in Lashkar-e-Taiba militant was shot and killed.

