டோக்லாம் விவகாரம் எந்த சூழ்நிலையையும் சமாளிக்க இந்தியா தயார்: அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தகவல்

டோக்லாம் விவகாரத்தில் எந்தவொரு சூழ்நிலையையும் சமாளிக்க இந்தியா தயாராக உள்ளது என்று மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.

உத்தராகண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் நேற்று நிருபர்களிடம் அவர் கூறும்போது, “நாட்டின் எல்லையில் அமைந்துள்ள டோக்லாம் பகுதி விவகாரத்தில் இந்தியா விழிப்புடன் உள்ளது. அங்கு எந்தவொரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் அதைச் சமாளிக்கும் விதத்தில் இந்தியா தயாராக இருக்கிறது.

அங்கு எதிர்பாராத நிலைமை ஏற்பட்டாலும் இந்தியா சமாளிக்கும். நமது படைகளை நவீனமயமாக்குவதில் மத்திய அரசு தீவிரமாக பணியாற்றி வருகிறது.

எல்லைப் பகுதியில் நமது தேசத்தின் ஒருமைப்பாட்டை நிலைநிறுத்துவோம்” என்றார்.

வரும் ஜூன் மாதம் பிரதமர் மோடி சீனா செல்லவுள்ளார்.

சீனாவில் கிங்டாவோ நகரில் ஜூன் 9-ம் தேதி முதல் நடைபெறும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பு மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்துகொண்டு பேசவுள்ளார்.

இந்த நிலையில் டோக்லாம் விவகாரம் குறித்து மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. – ஏஎன்ஐ

