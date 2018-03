ஏகாம்பரநாதர் கோயில் பங்குனி உத்திர உற்சவம் விழாக்கோலம் பூண்ட காஞ்சி நகரம்

ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் பங்குனி உத்திர திருக்கல்யாண பிரம்மோற்சவம் தொடங்கியுள்ளதால், காஞ்சி நகரமே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.

காஞ்சிபுரம் நகரின் மையப்பகுதியதில் பிரசித்தி பெற்ற ஏகாம்பரநாதர் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில், ஏலவார் குழலி அம்பாள் தன் கைகளால் மணலை லிங்கமாக பிடித்து வைத்து சுவாமியை வணங்கியதாக ஐதீகம். ிந்த லிங்கத்தை பக்தர்களும் வழிப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், மூலவருக்கு அபிஷேகம் கிடையாது. உற்சவருக்கு மட்டுமே அபிஷேகங்கள் நடைபெறும்.

மேலும், பங்குனி உத்திர திருக்கல்யாண உற்சவம் வெகுவிமரிசையாக நடைபெறும். இந்தாண்டிற்காக பங்குனி உத்திரம் கடந்த 21ம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், ஐந்தாம்நாள் உற்சவமாக நேற்று காலை வெள்ளி அதிகார நந்தி உற்சவம் நடைபெற்றது. இதில், மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட நந்தி வாகனத்தின் மீது உற்சவம் ஏகாம்பரநாதர் மற்றும் ஏலவார் குழலி அம்பாள் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர்.

மேலும், ராஜவீதிகளில் வீதியுலா வந்தனர். இரவு 10 தலை ராவண உற்சவம் நடைபெற்றது. இதில், மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டெ ராவணன் வாகனத்தின் மீது சுவாமி எழுந்தருளினார். மேலும், கச்சபேஸ்வரர் கோயில் சிறப்பு வாணவேடிக்கை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. முன்னதாக, பெரிய காஞ்சிபுரம் தானிய வியாபாரிகள் சங்கத்தினர் சார்பில் மேளதாளங்கள் முழங்க சுவாமிக்கு சீர் வரிசைகள் ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது. இதில், ஏராளமான வியாபாரிகள் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

மேலும், இன்று காலை பிரசித்தி பெற்ற அறுபத்திமூவர் உற்சவம் மற்றும் இரவு வெள்ளி தேர் உற்சவம் நடைபெற உள்ளது. இதில், கண்ணை கவரும் வாடிவேடிக்கைகள் மற்றும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன. நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது.

பக்தர்கள் வருத்தம்:

ஏகாம்பரநாதர் கோயிலின் பங்குனி உற்சவத்தின்போது சுவாமி எழுந்தருளும் அத்தனை வாகன உற்சவங்களும் நாள்தோறும் தத்ரூபமாக ஓவியம் தீட்டப்பட்டு, மூலவர் சன்னதியின் நுழைவு வாயில் பகுதியில் அன்பர்களால் அமைக்கப்பட்டு வந்தது. இதனை காண்பதற்காகவே வெளியூர் மற்றும் உள்ளூர் பக்தர்கள் கோயிலுக்கு வந்து செல்வார்கள். ஆனால், பழமையான உற்சவர் சிலை தொடர்பான பிரச்னைகள் மற்றும் அதுதொடர்பாக வழக்குகளால் ஏற்பட்ட மன வருத்தம் காரணமாக ஓவியம் தீட்டும் பணிகளை அன்பர்கள் மேற்கொள்ளவில்லை எனக்கூறப்படுகிறது. இதனால், பக்தர்கள் வருத்தம் தெரிவித்தனர்.

