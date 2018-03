ஈரோடு: பெருந்துறையில் திமுக மண்டல மாநாட்டின் 3வது நாளான இன்று 118 ஜோடிகளுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இலவச திருமணம் நடைபெற்றது. திமுக மாநாட்டு குழு சார்பில் நடைபெற்ற திருமணத்தில் ஒவ்வொரு ஜோடிக்கும் பட்டுவேட்டி, சேலை, கால் சவரன் தாலி, ரூ.15,000 வழங்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Erode in erode district under the leadership of MK Stalin 118 couples free marriage

In perundurai, erode: DMK Regional Conference 3rd day today 118 pairs for MK Stalin Chief free wedding