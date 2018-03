அரக்கோணம் அருகே தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை கண்டித்து போராட்டம்

அரக்கோணம்: அரக்கோணம் அருகே அம்மவார்தாங்கலில் தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை கண்டித்து போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. ஊராட்சி ஒன்றி தொடக்கப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பணிக்கு சரியாக வருதில்லை என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். பள்ளிக்கு பூட்டு போட்டு பெற்றோர், கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In ammavarthanga near arakkonam: arakkonam headmaster condemned the sorry struggle in progress