‘‘ஹாய் நான் ராகுல் காந்தி’’ – காங்கிரஸை கிண்டல் செய்து பாஜக பதில் டவீட்

நரேந்திர மோடி ஆப்ஸில் பதிவு செய்தவர்களின் விவரங்கள் அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு பரிமாறப்படுவதாக கூறி ராகுல் காந்தி கிண்டல் செய்து வெளியிட்ட ட்வீட்டுக்கு பாஜக பதிலடி கொடுத்துள்ளது. அதில் ராகுல் காந்தியை கிண்டல் செய்து பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

பிரான்ஸ் இணையத் தகவல் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியாளர் எலியாட் ஆல்டர்சன் ட்விட்டரில் பரபரப்பான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் ‘‘இந்திய அரசு தன்னுடைய மக்களுக்காக பிரதமர் மோடியின் பெயரில் ‘நரேந்திரமோடி ஆப்ஸ்’ என்ற பெயரில் ஒரு செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது.

ஆனால், அந்த ஆப்ஸை பயன்படுத்தி, அதில் மக்கள் தங்களின் பெயர், வயது, பாலினம் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களை பதிவு செய்யும்போது, அவர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் அவர்களின் அனுமதியின்றி அமெரிக்காவின் ‘கிளவர் டேப்’ (Clever Tap) என்ற நிறுவனத்துக்கு பரிமாறப்பட்டு வருகிறது.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் in.wzrkt.com. என்ற தளத்துக்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த முகவரி அந்த அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு சொந்தமானதாகும்’’ எனத் தெரிவித்து இருந்தார்.

இதையடுத்து, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு நரேந்திரமோடி ஆப்ஸில் பதவி செய்துள்ள மக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் பரிமாறப்படுவதை குறிப்பிட்டு கிண்டலாக ட்விட்டரில் பதிவு வெளியிட்டார்.

அதில் ‘‘ஹாய் , என்னுடைய பெயர் நரேந்திர மோடி. இந்தியாவின் பிரதமராக இருக்கிறேன். என்னுடைய பெயரில் இருக்கும், அதிகாரப்பூர்வ செயலியில் மக்களாகிய நீங்கள் பதிவு செய்யும்போது, உங்களின் அனைத்து தனிப்பட்ட விவரங்களையும் உங்களின் அனுமதியில்லாமல், என்னுடைய அமெரிக்க நண்பர்களின் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்துவிடுவேன்’’ எனக் கூறியிருந்தார்.

இதற்கு பதிலடியாக பாஜக சார்பில் ட்வீட்டரில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் அமித் மாளவியா அதில் கூறியுள்ளதாவது:

‘‘ஹாய் நான் ராகுல் காந்தி, இந்தியாவின் மிக பழமையான கட்சியின் தலைவர் நான், எங்கள் கட்சியின் அதிகாரபூர்வ மொபைல் ஆப்பில் எங்கள் இணைந்தால், உங்கள் தகவல்கள் அனைத்தையும் சிங்கப்பூரில் உள்ள நிறுவனத்திற்கு தந்து விடுவேன்’’ எனக் கூறியுள்ளார்.

Source: The Hindu

