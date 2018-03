வருமானம் ஈட்ட சுங்கச் சாவடிக் கட்டணத்தை உயர்த்துவதா? – ஜி.கே.வாசன் கண்டனம்

சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்கக்கட்டணம் வசூல் செய்யாமல் இருப்பதற்கும், சேவை மனப்பான்மையுடன் சுங்கச்சாவடிகளை செயல்படுத்துவதற்கும் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, ஜி.கே.வாசன் இன்று (திங்கள்கிழமை) வெளியிட்ட அறிக்கையில்,

“நாடு முழுவதும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் 461 சுங்கச்சாவடிகள் உள்ளன. இவற்றில் 1992 ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகளுக்கு ஆண்டு தோறும் ஏப்ரல் மாதமும், 2008 ஆம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலைகளுக்கு செப்டம்பர் மாதமும் சுங்கச்சாவடி கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

இக்கட்டண உயர்வு தவிர்க்கப்பட வேண்டும். காரணம் மத்திய அரசு பொது மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் அவர்களின் பாதுகாப்பான போக்குவரத்துக்கும், நீண்ட தூர பயணத்திற்கும் உதவும் வகையில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு பதிலாக போக்குவரத்தை மேற்கொள்ளும் பொதுமக்களிடம் வசூல் செய்து நெடுஞ்சாலைகளை பராமரிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவோ, அரசுக்கு வருமானம் ஈட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவோ சுங்கக்கட்டண வசூல் என்பது முற்றிலும் மக்கள் விரோதப்போக்காகும்.

குறிப்பாக, தமிழகத்தில் உள்ள 20 சுங்கச்சாவடிகளில் வரும் 1 ஆம் தேதி முதல் சுங்கக்கட்டணத்தை குறைந்தபட்சம் 5 ரூபாய் முதல் அதிக பட்சம் 20 ரூபாய் வரை உயர்த்தி வசூல் செய்ய மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இந்த முடிவை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும்.

ஆண்டுதோறும் சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்கக்கட்டணத்தை சுமார் 10 சதவீதம் முதல் 15 சதவீதம் வரை உயர்த்தி வருவதால் மத்திய அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கலாம். ஆனால் பாதிக்கப்படுவது பொதுமக்கள்தான். அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கவும், தனியாருக்கு லாபம் ஈட்டுத்தருவதையும் முக்கியம் எனக்கருதி பொதுமக்கள் மீது சுமையை, பாதிப்பை ஏற்றும் மத்திய அரசின் செயல் மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது.

குறிப்பாக, சுங்கக்கட்டண உயர்வால் பெருமளவு பாதிக்கப்படுவது சுங்கச்சாவடிகளை அன்றாடம் கடந்து செல்கின்ற சாதாரண ஏழை, எளிய, நடுத்தர குடும்ப மக்கள்தான். மேலும், சுங்கக்கட்டணம் உயரும் போதெல்லாம் சரக்குக் கட்டணமும் உயர்ந்து, அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலையும் உயரும். இப்படி விலைவாசி உயர்ந்தால் ஏற்கனவே அன்றாட வாழ்விற்கு பொருளாதரம் இன்றி பெரிதும் சிரமப்படுகின்ற மக்களின் வாழ்க்கையில் கூடுதல் பொருளாதார சுமை ஏற்படும்.

எனவே, மத்திய ரசு வரும் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் உள்ள 20 சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்கக்கட்டணத்தை உயர்த்தக்கூடாது. அது மட்டுமல்ல வருகின்ற செப்டம்பர் மாதமும் இதே போல தமிழகத்தில் உள்ள பிற சுங்கச்சாவடிகளில் சுங்கக்கட்டணம் உயர்த்தப்படும் என்ற முடிவையும் மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும்.

மேலும் போக்குவரத்தில் ஈடுபடும் வாகனங்கள் பல நேரங்களில் சுங்கச்சாவடிகளில் நெடுநேரம் தேவையில்லாமல் காத்திருக்க வேண்டிய சூழலும் ஏற்படுகிறது. பல நேரங்களில் வாக்குவாதமும், சண்டை, சச்சரவுகளும் ஏற்படுகிறது. இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

எனவே சுங்கச்சாவடிகளை முறையாக, சரியாக பராமரித்து, பணியாளர்களுக்கும், போக்குவரத்தில் ஈடுபடும் பொதுமக்களுக்கும் பிரச்சனைகள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்கும், சுங்கக்கட்டணத்தை வசூல் செய்யாமல் இருப்பதற்கும், போக்குவரத்துக்கான பாதுகாப்பை 24 மணிநேரமும் மேற்கொள்ளவும் மத்திய அரசு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

மொத்தத்தில் சுங்கச்சாவடிகள் அனைத்து தரப்பு மக்களின் சுங்கக்கட்டணமில்லா போக்குவரத்துக்கு எளிதாகவும், பயனுள்ளதாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை மத்திய அரசு கவனத்தில் கொண்டு செயல்பட வேண்டும்”

என ஜி.கே.வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

