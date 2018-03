அதிமுக ஆட்சி கலையும் என்பது பகல் கனவாக இருக்கும் : முதல்வர் பழனிசாமி

கோவை: தமிழத்தில் மதச் சார்பற்ற ஒரே கட்சி அதிமுக என்று கோவையில் நடைபெற்ற விழாவில் பேசிய முதல்வர் பழனிசாமி கூறியுள்ளார். மேலும் கடப்பாரை போட்டு நெம்பினாலும் ஆட்சியை அசைக்க முடியாது. அதிமுக ஆட்சி கலையும் என்பது பகல் கனவாகவும், காணல் நீராகவும் இருக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். இன்னும் 3 நாட்களுக்குள் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காவிட்டால் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை என்று முதலமைச்சர் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The art of the AIADMK rule will be that day dream: cm Palaniswami

Expression: an impartial party AIADMK in religious expression that speaking at a function held at Deans Palaniswami said