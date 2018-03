தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அலுவலகம் எதிரே விவசாயி கனகராஜ் தீக்குளிக்க முயற்சி செய்துள்ளார். கடனை செலுத்தாததால், தனியார் நிதிநிறுவனம் டிராக்டரை பறித்து சென்றதாக விவசாயி கனகராஜ் புகார் அளித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

Opposite to collectorate, thoothukudi: Tuticorin farmer tried to set himself alight kanakaraj. Credit to CMS