புதுச்சேரி சட்டபேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல்..

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி சட்டபேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் பொறுப்பு வகிக்கும் முதல்வர் நாராயணசாமி தாக்கல் செய்துள்ளார். ரூ.2,468 கோடி மதிப்புக்கு 4 மாதங்களுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டதை அடுத்து சட்டப்பேரவை காலவரையின்றி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சபாநாயகர் வைத்திலிங்கம் அறிவித்துள்ளார்.

