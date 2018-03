அதிமுக எம்பி அன்வர்ராஜா மகன் நாசர் அலி மீது வழக்கு

காரைக்குடி: அதிமுக எம்பி அன்வர்ராஜா மகன் நாசர் அலி மீது காரைக்குடி போலீசார் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளனர். நாசர் அலி தம்மை ஏமாற்றிவிட்டதாக ரொபினா என்பவர் தந்த புகாரின் பேரில் போலீசார் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர். பெண்களுக்கு எதிரான வன்கொடுமை, பணமோசடி குற்றச்சாட்டில் நாசர் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The son of Nasser Ali anvarraja case against admk MB

