மனிதநேயம் வாழ்கிறதா? – கேரளாவில் விபத்தில் காயம் அடைந்தவரை ஆம்புலன்சில் இருந்து தள்ளிய டிரைவர்

கேரள மாநிலத்தில், விபத்தில் காயம் அடைந்த நடுத்தரவயதுள்ள மனிதர் ஆம்புலன்சில் சிறுநீர் கழித்துவிட்டார் என்பதற்காக அவர் படுத்திருந்த ஸ்டிரெச்சரை டிரைவர் கீழே தள்ளிய சம்பவம் நடந்துள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் விபத்தில் காயம் அடைந்தவர் இறந்துவிட்டதால், ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் மீது போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

கடந்த 20-ம் தேதி பாலக்காடு மாவட்டம், நட்டுகல் என்ற இடத்தில் நடுத்தர வயதைச் சேர்ந்த ஒருவர் விபத்தில் அடிபட்டு சாலையில் உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருந்தார். இவரைப் பார்த்த அப்பகுதி மக்கள், ஒரு தனியார் மருத்துவமனை ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றி மருத்துவ சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

ஆனால், அந்த தனியார் மருத்துவமனை தங்களிடம் சிகிச்சை அளிக்க வசதியில்லை எனக் கூறி பாலக்காடு மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு ஆம்புலன்ஸை அனுப்பிவைத்தது. அந்த ஆம்புலன்சு பாலக்காடு மாவட்ட மருத்துவமனைக்கு விபத்தில் காயம்பட்டவரை கொண்டு வந்தது.

ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் காயம்பட்டவரை வாகனத்தில் இருந்து கீழே இறக்கமுற்பட்டபோது, அவர் ஆம்புலஸில் சிறுநீர் கழித்தும், வாந்தி எடுத்திருப்பதைப் பார்த்தார். இதையடுத்து அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவருக்கு ஆத்திரம் வந்துள்ளது.

மருத்துவமனையின் ஊழியர்கள் ஸ்டிரெச்சர், வீல்சேர் கொண்டு வருவதற்குள், அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர், உயிருக்கு போராடிக்கொண்டிருந்தவரை ஸ்டிரெச்சரோடு ஆம்புலன்சில் இருந்து கீழே தள்ளினார். இதில், அந்த ஸ்டிரெச்சர் தலைகீழாகக் கவிழ்ந்தது. அதன்பின் அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் அங்கிருந்து புறப்பட்டுச் சென்றுவிட்டார்.

இந்த காட்சிகளை அங்கிருந்தவர்கள் வீடியோ எடுத்து கேரள மாநிலத்தில் உள்ள ஊடகங்களுக்கு அனுப்பினர். அங்குள்ள செய்தி தொலைக்காட்சிகளில் இது ஒளிபரப்பாகி பெரும் சர்ச்சையானது.

இந்நிலையில், திருச்சூர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த விபத்தில் காயம் அடைந்தவர் நேற்று இரவு பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.

இதையடுத்து, மனிதநேயத்தோடு நடந்து கொள்ளாத அந்த ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் மீது, உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் வகையில் நடந்து கொள்ளும் பிரிவான ஐபிசி 336ன் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இது குறித்து நாட்டுகல் நகர போலீஸ் துணை ஆய்வாளர் காதர் பாட்சா கூறுகையில் ‘ எங்களுக்கு கிடைத்த முதல்கட்ட தகவலின்படி, தனியார் மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் ஆம்புலன்ஸ் டிரைவர் விபத்தில் காயமடைந்தவரை மோசமாக நடத்தியுள்ளார் எனத் தெரியவந்துள்ளது.

அந்த ஆம்புலன்ஸ் வாகன எண்ணை கண்டறிந்து அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளோம். விபத்தில் காயமடைந்த நபர், இன்று அதிகாலை 2.33 மணிக்கு உயிரிழந்தார்’எனத் தெரிவி்த்தார்.

ஏற்கனவே இதேபோன்று நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தமிழர் ஒருவர் விபத்தில் காயமடைந்திருந்த நிலையில் அவருக்கு முதலுதவி கூட அளிக்காமல் பல மருத்துவமனைகள் அலைக்கழித்தன. ஏறக்குறைய 7 மணிநேரம் அழைக்கழிக்கப்பட்ட அந்த தமிழர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

