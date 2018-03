‘‘மக்களை உளவு பார்க்கிறார் பிக் பாஸ் மோடி’’ -ராகுல் கடும் சாடல்

பிரதமர் மோடியின் நாமோ ஆப்ஸ் மூலமாக ஆடியோ, வீடியோ, தொடர்பு விவரங்கள் என அனைத்தும் ரகசியமாக பதிவு செய்யப்படுகின்றன, பிக் பாஸ் போல செயல்படும் மோடி, இந்தியர்களை உளவு பார்க்கிறார் என காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பிரான்ஸ் இணையத் தகவல் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சியாளர் எலியாட் ஆல்டர்சன் ட்விட்டரில் பரபரப்பான பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார். அதில் ‘‘மோடி ஆப்ஸை பயன்படுத்தி, அதில் மக்கள் தங்களின் பெயர், வயது, பாலினம் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட விவரங்களை பதிவு செய்யும்போது, அவர்களின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் அனைத்தும் அவர்களின் அனுமதியின்றி அமெரிக்காவின் ‘கிளவர் டேப்’ (Clever Tap) என்ற நிறுவனத்துக்கு பரிமாறப்பட்டு வருகிறது’’ எனக் கூறியிருந்தார்.

இதையடுத்து, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி அமெரிக்க நிறுவனத்துக்கு நரேந்திரமோடி ஆப்ஸில் பதவி செய்துள்ள மக்களின் தனிப்பட்ட விவரங்கள் பரிமாறப்படுவதை குறிப்பிட்டு கிண்டலாக ட்விட்டரில் பதிவு வெளியிட்டார். இதற்கு பதிலடியாக பாஜக சார்பில் ட்விட்டரில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் அமித் மாளவியா அதில் ‘‘ஹாய் நான் ராகுல் காந்தி, இந்தியாவின் மிக பழமையான கட்சியின் தலைவர் நான், எங்கள் கட்சியின் அதிகாரபூர்வ மொபைல் ஆப்பில் எங்கள் இணைந்தால், உங்கள் தகவல்கள் அனைத்தையும் சிங்கப்பூரில் உள்ள நிறுவனத்திற்கு தந்து விடுவேன்’’ எனக் கூறியிருந்தார்.

இதனால் நமோ ஆப்ஸ் விவகாரம் தொடர்பாக பாஜக – காங்கிரஸ் இடையே வார்த்தைப் போரும், மோதலும் நடந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் நமோ ஆப்ஸ் விவகாரம் தொடர்பாக ராகுல் காந்தி மீண்டும் ட்விட்டரில் பதிட்டுள்ளார். அதில் அவர் கூறியுள்ளதாவது

‘‘பிரதமர் மோடியின் நாமோ ஆப்ஸ் மூலமாக ஆடியோ, வீடியோ, தொடர்பு விவரங்கள் என அனைத்தும் ரகசியமாக பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதன் மூலம் அந்த ஆப்ஸி டவுண்லோடு செய்வர்கள் யார்? எங்கு இருக்கிறார்கள்? என அனைத்து விவரங்களும் அவர்களுக்கு தெரியும். பிக் பாஸ் போல செயல்படும் அவர் இந்தியர்களை உளவு பார்த்து வருகிறார்.

நமது குழந்தைகளின் விவரங்கள் அவர்களுக்கு தற்போது தேவைப்படுகின்றன. 13 லட்சம் என்சிசி மாணவர்களை, நாமோ ஆப்ஸை டவுண்லோடு செய்ய ள் கட்டாயப்படுத்துகிறார்கள். மக்கள் தங்கள் மொபைல் போனில் உள்ள நமோ ஆப்ஸை நீக்க வேண்டும்’’ எனக் கூறியிருந்தார்.

