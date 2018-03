சென்னை சிட்டி சென்டர் வணிகவளாகத்தில் தீ விபத்து: அனைத்துக் கடைகளும் தற்காலிகமாக மூடல்

சென்னை சிட்டி சென்டர் வணிகவளாகத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தால், அங்குள்ள அனைத்துக் கடைகளும் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன.

சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் அமைந்துள்ள சிட்டி சென்டர் வணிக வளாகத்தின் 3-வது தளத்தில் மணிகண்டன் என்பவருக்கு சொந்தமாக ‘ஆல் இன் ஒன்’ என்ற பல்பொருள் அங்காடி செயல்பட்டு வருகிறது. இந்தக் கடையில் இன்று (திங்கள்கிழமை) காலை சுமார் 11 மணியளவில் திடீரென தீப்பற்றியது.

இதையடுத்து, அருகிலிருந்த கடை ஊழியர்களே தீயை அணைக்க முயற்சித்தபோது, கடை ஊழியர் அப்துல்லா என்பவர் மயக்கமடைந்தார். இதையடுத்து அவரை அருகிலிருந்தவர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.

இந்நிலையில், தகவலறிந்த தீயணைப்புத் துறையினர் தீ விபத்து ஏற்பட்ட கடையின் ஒருபக்கக் கண்ணாடியை உடைத்து, புகையை வெளியேற்றினர்.

இந்த விபத்து காரணமாக சிட்டி சென்டர் வணிக வளாகத்திலுள்ள அனைத்துக் கடைகளும் தற்காலிகமாக அடைக்கப்பட்டுள்ளன.

தீ விபத்துக்கான காரணம் குறித்து காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

Source: The Hindu

English summary

Chennai Citi Centre shopping complexes in the fire: all shops and temporarily shutdown

Chennai Citi Centre shopping complexes, where fire accidents occurred in all stores by temporarily closed