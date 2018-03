தருமபுரி: பாலக்கோடு அருகே மகேந்திரலிங்கம் நெடுஞ்சாலையில் நடந்து சென்றவர்கள் மீது கார் மோதியதில் 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். விபத்தில் சின்ன பாப்பா, காவேரியம்மாள் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். விபத்து குறித்து மகேந்திரலிங்கம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Palacode pass on those because 2 cars collided head-on kills hundreds

Dharmapuri: palacode walked on the Highway near mahendiralingam on the car collided head-on in 2 deaths