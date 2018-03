திருச்சி : திருச்சி கே.கே.நகர் தென்றல் நகரில் உள்ள கூட்டுறவு சங்கத்துக்கான தேர்தல் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. திமுக, டிடிவி அணி தர்ணா போராட்டத்தை தொடர்ந்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கீர்த்திவாசன் அறிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The election postponement: tiruchy cooperatives electoral officer information

Trichy: trichy k.k.Nagar breeze in the city elections for cooperative society has been postponed as the ethics