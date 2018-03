தமிழகத்தில் மத்திய உளவுப் பிரிவு அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டது அதிர்ச்சியளிக்கிறது : எம்.பி. கனிமொழி

சென்னை: தமிழகத்தில் மத்திய உளவுப் பிரிவில் பணியாற்றிய அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டது அதிர்ச்சியளிக்கிறது என்று திமுக எம்.பி. கனிமொழி கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் 20 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றிய அதிகாரிகள் கர்நாடகாவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார். கன்னடம் தெரியாக தமிழ் அதிகாரிகளை கர்நாடகாவில் நியமித்தால் எப்படி தகவல் சேகரிப்பர் என்று கனிமொழி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

The Central Intelligence Unit officers in the State of Tamil Nadu, was shocking: to change the mp. Kanimozhi

Chennai: Tamil Nadu Central Intelligence officers served in the section has been changed, it is shocking that