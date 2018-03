மும்பை மக்களை வாட்டி வதைக்கும் மார்ச் மாத வெயில்; மே மாதத்தை விடவும் கடுமை

மும்பையில் நேற்றைய வெயிலின் தாக்கம் மிகவும் அதிகரித்து 41 டிகிரி செல்சியஸ் ஆக உயர்ந்துள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வுமையம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்திய வானிலை ஆய்வு மைய (மும்பை) இயக்குநர் ஷுபாங்கி பூடே இன்று பிடிஐயிடம் தெரிவித்ததாவது:

மும்பையில் மார்ச் மாதத்தில் கடந்த பத்தமாண்டுகளில் 2011ல் அதிகபபட்சமாக 41.3 டிகிரி செல்சியஸ் வெயில் இருந்தது. அதன்பிறகு அதிகப்பட்ச சூடான நாளாக நேற்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அமைந்திருந்தது.

மும்பையில் மார்ச் மாதத்தைப் பொறுத்தவரை அதிகப்பட்சமாக இதற்குமுன் 1954ல் மார்ச் 28 அன்று 41.7 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருந்தது.

மும்பையில் இன்னும் 5 நாட்களுக்கு 41 டிகிரி செல்சியஸ் அளவிலேயே அல்லது அதற்கும் அதிகமாகத்தான் இதேபோன்ற வெப்பநிலை தொடரும்,

மும்பையில் மட்டும் இப்படி மே மாத வெயிலைவிட மார்ச் மாதம் வெயில் தகிக்கிறது. இதற்கு வெப்பநிலையின் திடீர் மாறுபாடு காரணம். கீழ்த்திசைக் காற்று பலமாக வீசுவதால் நகருக்குள் வரும் கடல்காற்றை விரட்டுகிறது. அதனால் கடல் காற்றின் குளிர்ச்சியின்றி மும்பையில் வறண்டு காணப்படுவதோடு வெயிலின் தாக்கம் அதிகம் காரணப்படுகிறது. இதனால்தான் மார்ச் மாதங்களில் வெப்பநிலை உயர்கிறது.

Source: The Hindu

English summary

Haunted the people of Mumbai and sunny in March; In may, rather than strict

The impact of the Sun yesterday in Mumbai soared as high as 41 degrees Celsius, the Indian weather you have