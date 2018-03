சென்னை: சிறப்பாசிரியர் தேர்வு முடிவுகள் மே இறுதியில் வெளியிடப்படும் என்று ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவர் நந்தகுமார் தெரிவித்துள்ளார். இதற்கான பணிகள் விரைந்து நடைபெற்று வருவதாக அவர் கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

At the end of may the results of the examinations will be issued special educators: Selection Board Chairperson information

Chennai: the study results will be published at the end of may, said the teachers recruitment Board Chairman nandagan to