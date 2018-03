நெல்லை: கேரளாவில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட மருத்துவக்கழிவுகள் நெல்லை வல்லியூர் அருகே கொட்டப்படுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதையடுத்து மருத்துவக்கழிவுகள் கொட்டப்படுவது குறித்து தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 4 வாரத்திற்குள் பதிலளிக்க மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

Source: Dinakaran

