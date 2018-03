மோசடி வழக்கு : முன்னாள் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை

கோவை: கடன் வாங்கி தருவதாக மோசடி செய்த முன்னாள் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை காவலருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. வங்கியில் கடன் வாங்கி தருவதாக போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து ரூ.4.91 கோடி மோசடி செய்ததாக வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கில் முன்னாள் காவலர் குமாருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து கோவை குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Scam: former railway protection force Constable for 3 years in prison

Coimbatore: borrowed to give committed fraud by the former railway protection force Constable for 3 years imprisonment