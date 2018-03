நாமக்கல் : பள்ளிபாளையம் அடுத்த எஸ்.பி.பி. காலனியில் ரயில்வே மேம்பாலத்தை முதல்வர் பழனிசாமி திறந்து வைத்துள்ளார். ரூ.44.14 கோடியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட ரயில்வே மேம்பாலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டிடங்களை முதல்வர் பழனிசாமி திறந்து வைத்தார்.

Source: Dinakaran

Namakkal near new railway over bridge: cm Palaniswami inaugurated

Namakkal: pallipalayam next by Spb Railway colony principal Palaniswami has opened