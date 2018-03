சென்னையில் 28-ம் தேதி முதல் வெயில் வாட்டும்; தூத்துக்குடி, நெல்லையில் மழை வாய்ப்பு: தமிழ்நாடு வெதர்மேன் கணிப்பு

சென்னையில் வரும் 28-ம் தேதியில் இருந்து வெயில் கடுமையாக சுட்டெரிக்கும், அதேசமயம், நெல்லை தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களில் இன்று இரவு அல்லது நாளை மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பு உண்டு என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு வெதர்மேன் என்ற பெயரில் பிரதீப் ஜான் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில் எழுதி வருகிறார். அவர் இன்று பதிவிட்டுள்ளதாவது:

சென்னையில் வரும் 28-ம் தேதி முதல் வெயில் சுட்டெரிக்கும். அதேசமயம், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, நெல்லை மற்றும் ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் இன்று இரவு அல்லது நாளை காலையில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இந்த மழை ஒருநாள் மட்டுமே இருக்கும்.

குறிப்பாக மற்ற 4 மாவட்டங்களைக் காட்டிலும், தூத்துக்குடியில் மழை நன்கு பெய்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. இந்த மழை பின் இரவிலோ அல்லது நாளை காலையிலோ பெய்யலாம். இந்த மழை விட்டுவிட்டு பெய்யக்கூடும். அதேசமயம், அதிகமான மழைப்பொழிவு இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டாம்.

சென்னையில் வெயில் எப்படி?

சென்னையில் கிழக்கில் கடற்கரைப்பகுதியில் இருந்து இதமான காற்று வந்ததால், இதுநாள் வரை வெயிலின் தாக்கம் தெரியாமல் இருந்துவந்தது. இதனால், 33 டிகிரி செல்சியஸ் மட்டுமே வெப்பம் இருந்தது. வழக்கமாக 34.5 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கும் ஆனால், இந்த இதமான காற்று காரணமாக வெயிலின் தாக்கம் குறைந்து 33 டிகிரி செல்சியஸ் மட்டுமே இருந்தது.

ஆனால், வரும் 28 மற்றும் 29-ம் தேதி முதல் வங்காள விரிகுடா கடல் பகுதியில் நிலவும் அழுத்தம் காரணமாக, நிலத்தில் இருந்து வீசும் காற்று வலுப்பெறும். இதனால், கிழக்குப்பகுதியில் இருந்து நிலப்பகுதி நோக்கி வீசும் காற்று தடுக்கப்படுவதால், வெப்பம் இயல்புக்கு மீறி அதிகரிக்கும்.

இதனால், சென்னையில் வெயில் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஆண்டிலேயே அதிகபட்சமாக 36 டிகிரி செல்சியஸை கடந்து செல்லும் அளவுக்கு வெயில் இருக்கும்.

இவ்வாறு பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார்.

Source: The Hindu

