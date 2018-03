பழனியில் கோயில் சிலை செய்ததில் முறைகேடு: பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற ஸ்தபதி முத்தையா, முன்னாள் இணை ஆணையர் கைது

பழனி பால தண்டாயுதபாணி கோயிலில் உற்சவர் சிலை செய்ததில் தங்கம் கையாடல் செய்ததாக எழுந்துள்ள புகாரில் பத்மஸ்ரீ விருது பெற்ற தலைமை ஸ்தபதி முத்தையா, முன்னாள் இணை ஆணையர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பழனி கோயிலில் தொன்மையான உற்சவர் இருக்கும் நிலையில், பழைய சிலை அகற்றப்பப்படக் கூடாது என இந்திய தொன்மைச் சட்டத்தில் உள்ளது. மேலும் ஒரு உற்சவர் சிலையை செய்ததற்காக ஸ்தபதி அருணாச்சடேஸ்வரர் என்பவர் குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் விதிகளை மீறி 2004-ம் ஆண்டு உற்சவர் சிலை செய்ய வேண்டும் என முடிவெடுக்கப்பட்டது.

200 கிலோ எடையில் பஞ்சலோகத்தால் ஆன சிலை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்து அதில் 10 கிலோ தங்கம் இருக்க வேண்டும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக திருத்தணி கோயிலில் இருந்து 10 கிலோ தங்கம் பெறப்பட்டது. பின்னர் சிலை செய்யப்பட்டு கோயிலில் வைக்கப்பட்டது.

ஆனால் அவ்வாறு செய்யப்பட்ட உற்சவர் சிலை கறுத்துப்போனதால் கோயிலின் பூட்டிய இருட்டறையில், பூஜையே இல்லாமல், 14 ஆண்டுகளாக வைக்கப்பட்டிருந்தது ஐ.ஜி. பொன்.மாணிக்கவேல் உத்தரவின்பேரில், கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம் நடத்திய ஆய்வில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

பின்னர் புதியதாக செய்யப்பட்ட உற்சவர் சிலையை மீட்டனர். அந்த சிலை 220 கிலோ எடை இருந்தது. சிலைக்கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவினர், சிலையை ஐஐடி தொழில்நுட்ப நிபுணர் குழுவிடம் அளித்து அதனைப் பரிசோதித்தனர். அதில் கிட்டத்தட்ட 10 சதவீதம் தங்கம் இருக்கலாம் எனக் கண்டறியப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

திருத்தணி கோயிலில் இருந்து பெறப்பட்ட 10 கிலோவுக்கு பதில் கூடுதலாக 12 கிலோ என மொத்தம் 22 கிலோ தங்கம் அச்சிலையில் இருப்பதாகக் தெரியவந்தது. மேலும், சிலை ஐம்பொன்னால் ஆகவில்லை; அதில் எள்ளவும் வெள்ளி இல்லை எனவும் ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

ஆகம விதியையும் மீறி கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள ஸ்தபதி முத்தையாவுக்கு சொந்தமான சிற்பக் கலைக் கூடத்தில் உற்சவர் சிலை செய்யப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 200 கிலோவுக்கு பதில் 221 கிலோ எடையில் சிலை செய்யப்பட்டுள்ளது.

கூடுதலாக இருக்கும் 12 கிலோ தங்கம் எங்கிருந்து வந்தது, யாரிடம் பெறப்பட்டது. 12 கிலோ தங்கத்தை அளித்த முக்கிய பிரமுகர்கள், அல்லது பொதுமக்கள் யார், யாரிடம் எவ்வளவு தங்கம் பெறப்பட்டது? 12 கிலோ மட்டும் தான் பெறப்பட்டதா? அல்லது கூடுதலாக தங்கம் பெறப்பட்டதா? என்றும் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீஸார் விசாரணை நடத்த உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, பொதுமக்களிடம் இருந்து நம்பிக்கை மோசடி செய்து தங்கம் கையாடல் செய்யப்பட்டதாக வழக்குப் பதிவு செய்த சிலைக்கடத்தல் தடுப்புப் பிரிவினர், தலைமை ஸ்தபதி முத்தையாவை அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர். ஸ்தபதி முத்தையா மீது ஏற்கெனவே காஞ்சிபுரம் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலுக்கு சிலை செய்ததில் தங்கம் கையாடல் செய்த வழக்கு சிவகாஞ்சி காவல் நிலையத்தில் நிலுவையில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், அவர் இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சரவணபவ முன் ஆஜர் படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலில் திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த வழக்கில் பழனி கோயில் முன்னாள் இணைஆணையரும் கைது செய்யப்பட்டார்.

உற்சவர் சிலை செய்ததில் தங்கம் முறைகேடு புகாரில் 2004-ம் ஆண்டு பழனி கோயில் இணை ஆணையராக இருந்த கே.கே.ராஜாவையும் போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

The idol at Palani Temple Padma Shri Award winner in abuse: sthapathis muthiah, former Joint Commissioner arrested

Sri thandayuthapani temple at Palani bridge in procession the statue done gold embezzlement that has emerged in the complaint was awarded the VOC