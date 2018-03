‘முற்றுகையிட வந்தவனா நீ’?- சொந்தக் கட்சிக்காரர்களையே தாக்கிய மதிமுகவினர்

முற்றுகையிட வந்தவர்கள் என நினைத்து சொந்தக் கட்சிக்காரர்களை மதிமுகவினர் சரமாரியாக தாக்கியதில் சிலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டின் ஒரு பகுதியை தடுத்து அதில் ஆதி திராவிடர் குடியிருப்புகள் கட்ட அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோவும் இதை எதிர்த்து வருகிறார்.

மொழிப்போர் தியாகிகள் கல்லறை உள்ள சுடுகாட்டை அழிக்க விடமாட்டேன், ஆதி திராவிட மக்களை சுடுகாட்டில் குடிவைப்பதா? என்று எதிர்த்து வருகிறார்.

கடந்த வாரம் வைகோ அந்த இடத்தைப் பார்வையிட்டு சுடுகாட்டைக் கைப்பற்ற விடமாட்டேன் என சூளுரைத்தார். இதை எதிர்த்து அப்பகுதி மக்களை திரட்டி போராடுவேன், இதன் பின்னனியில் அமைச்சர் ஒருவர் இருக்கிறார் என்று குற்றம் சாட்டினார்.

இந்நிலையில் மூலக்கொத்தளம் சுடுகாட்டுப் பிரச்சினையில் வைகோவுக்கு எதிராக அப்பகுதி மக்கள் என்ற போர்வையில் மதிமுக தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தை முற்றுகையிட்டுப் போராட்டம் நடத்த உள்ளதாக சிலர் அறிவித்திருந்தனர். இது குறித்து மதிமுக சார்பில் காவல் துறையில் தெரிவிக்கப்பட்டு எழும்பூர் தாயகம் முன்பு போலீஸாரும் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

நேற்று காலை மதிமுகவின் மாநில மாணவரணி கூட்டம் சென்னை எழும்பூரில் அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. கட்சித்தலைமை உத்தரவுப்படி தாயகத்தை முற்றுகையிட உள்ளவர்களை நையப் புடைக்க தொண்டர்கள் தயாராக இருந்தனர்.

மூலக்கொத்தளத்தில் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு அமைய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோவை கண்டித்து ராயபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள், தாயகத்தை முற்றுகையிட வந்தனர். ஆல்பர்ட் திரை அரங்கம் அருகே வந்த போது அவர்களை போலீஸார் தடுத்து கைது செய்தனர்.

இந்நிலையில் மாணவரணி கூட்டம் நடைபெற்ற போது மதிமுக இளைஞர் அணி பிரமுகர் கண்ணதாசன் நகர் ரவியின் ஆதரவாளர்கள் கட்சியில் சேர ஆட்டோவில் தாயகத்துக்கு வந்தனர்.

அப்போது அவர்களை மறித்த தொண்டர்கள், என்ன தைரியம் இருந்தால் முற்றுகையிட வருவீர்கள் எனக் கேட்டு சரமாரியாக தாக்கினர். அய்யா இருங்க நாங்க கட்சிக்காரர்கள் என்று அடிவாங்கியவர்கள் கூறினார். ஏன்டா முற்றுகையிட வந்துட்டு கட்சிக்காரன்னு உள்ளே போய் தகராறு பண்லாம்னு பார்க்கிறாயா என்று கேட்டு மேலும் தாக்கினர்.

அவர்கள் வந்த ஆட்டோ கண்ணாடியும் நொறுக்கப்பட்டது. போலீஸார் தடுக்க முயன்றும் போலீஸார் கண்ணெதிரில் தாக்கினர். அடி வாங்கியவர்கள் தாங்கள் வைகோ ஆட்கள் என்று நிரூபிக்க வைகோ வாழ்க என்று கோஷமிட்டனர். நடிக்கிறானுங்க விடாதே போடு என்று மேலும் தாக்கினர்.

இதில் சிலருக்கு நல்ல காயம் ஏற்பட்டதால் போலீஸார் அவர்களை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதன் பின்னரே நிதானமாக விசாரணை நடத்திய போது கண்ணதாசன் நகர் பிரமுகர் ரவி தலைமையில் கட்சியில் சேர வந்தவர்கள் எனத் தெரிந்தது. சொந்தக்கட்சிக்காரர்களையே தாக்கியதை நினைத்து கட்சிக்காரர்கள் அசட்டுச் சிரிப்பை உதிர்த்தனர்.

