ரூ.40 லட்ச மதிப்புள்ள கைக்கடிகாரம் கட்டும் ஒரே சமூகநீதித் தலைவர் சித்தராமையா: அமித் ஷா கேலி

தன்னை வாழும் சமூக நீதி தலைவர் என அழைத்துக்கொள்கிறார் சித்தராமையா. ரூ. 40 லட்சம் மதிப்புள்ள கைக்கடிகாரம் பயன்படுத்தும் ஒரே சமூக நீதி தலைவர் அவர்தான் என அமித் ஷா கிண்டலடித்துள்ளார்.

கர்நாடகாவில் விரைவில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் காங்கிரஸ், பாஜக ஆகிய கட்சிகளின் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். திங்களன்று கர்நாடகாவுக்கு வந்த பாஜக தேசிய தலைவர் அமித் ஷா தும்கூரு, ஹாசன், ஷிமோகா உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பொதுக்கூட்டங்களில் பங்கேற்றார். .

இதையடுத்து ஷிமோகாவில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் அமித் ஷா பேசும்போது,

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. கர்நாடகாவில் உள்ள பாக்கு விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் ரூ. 500 கோடி ஒதுக்கியுள்ளது. எடியூரப்பா தலைமையில் கர்நாடகாவில் ஆட்சிக்கு வந்தால் ஷிமோகாவில் பாக்கு ஆராய்ச்சி மையம் உருவாக்கப்படும். கர்நாடகாவை ஆளும் காங்கிரஸ் அரசு பாக்கு விவசாயிகளை முழுமையாக கைவிட்டுள்ளது.

சித்தராமையாவின் அரசு ஊழலில் திளைத்து வருகிறது. விவசாயிகள் உண்ண உணவின்றி, கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இதனை பிரச்சினையை தீர்த்து வைக்காமல் சித்தராமையா இந்து மதத்தை பிரித்து வைக்கிறார். தன்னை தானே வாழும் சமூக நீதி தலைவர் என அழைத்துக்கொள்கிறார். உலகிலே ரூ.40 லட்சம் மதிப்புள்ள கைக்கடிகாரம் பயன்படுத்தும் ஒரே சமூகநீதித் தலைவர் கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா மட்டும் தான்.

ஒருவர் ரூ. 40 லட்சத்துக்கு கைக்கடிகாரம் வாங்குகிறார் என்றால் எவ்வளவு ஊழல் செய்திருக்க வேண்டும். இதுவே அவரது ஊழல் அரசுக்கு ஒரு உதாரணமாகும்” என்றார்.

Source: The Hindu

English summary

Construction of RS.40 lakh worth of watches of the same social justice chitramaiah: Amit Shah, Chairman of the Gaelic

Living and social justice leaders, calling itself, “says chitramaiah. A sum of RS. Used 40 million worth of watches