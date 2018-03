சசிகலாவுக்கு உடல்நல குறைவு

தஞ்சை: தஞ்சையில் தங்கியுள்ள சசிகலாவுக்கு நேற்று உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டது.சசிகலாவின் கணவர் நடராஜன் கடந்த 20ம் தேதி இறந்தார். இதற்காக பெங்களூரு சிறையில் இருந்த சசிகலா, பரோலில் தஞ்சைக்கு வந்தார். பின்னர் தஞ்சை அருளானந்த நகரில் உள்ள வீட்டில் தங்கியுள்ளார். இந்நிலையில் நேற்று மாலை சசிகலாவுக்கு திடீரென உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டது. இதனால் சசிகலாவுக்கு டாக்டர் கணபதி பரிசோதனை செய்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Shashikala ill

Tanjore big temple in Thanjavur have staying: shashikala yesterday there was illness Sasikala Natarajan, past 20th Deb’s husband