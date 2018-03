பழநி கோயில் உற்சவர் சிலையில் தங்கம் மோசடி அமைச்சரின் மருமகன் சிறையில் அடைப்பு

திருச்சி: பழநி முருகன் கோயிலுக்கு கடந்த 2004ல் 200 கிலோ எடையில் புதிய பஞ்சலோக சிலை செய்ய வேண்டும் எனவும் அதில் 10 கிலோ தங்கம் இருக்க வேண்டும் எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டது. இதற்காக திருத்தணி கோயிலில் இருந்து 10 கிலோ தங்கம் பெறப்பட்டது. சிலையை கோயிலிலேயே செய்ய வேண்டும் என்ற ஆகமவிதியை மீறி கேளம்பாக்கத்தில் உள்ள ஸ்தபதி முத்தையாவுக்கு சொந்தமான ஸ்வர்ணம் சிற்ப கலைக்கூடத்தில் செய்யப்பட்டது. நிர்ணயிக்கப்பட்ட 200 கிலோவுக்கு பதில் 221 கிலோ எடையில் சிலை செய்யப்பட்டது. ஆனால் புதிய உற்சவர் சிலை 6 மாதங்களில் கருத்து போனதால் இருட்டறையில் வைத்து, 14 ஆண்டுகளாக பூஜை செய்யாமலேயே போடப்பட்டது. திருத்தணி கோயிலில் இருந்து பெறப்பட்ட 10 கிலோவிற்கு பதில் கூடுதலாக 12 கிலோ என மொத்தம் 22 கிலோ தங்கம் அச்சிலையில் இருப்பதாக கணக்கு காட்டப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் அந்த சிலை ஐம்பொன்னாலும் செய்யப்படவில்லை. சிலை செய்ய வெளியில் இருந்து யாரிடமும் தங்கம் வாங்க கூடாது என்ற உத்தரவு உள்ள நிலையில் கூடுதலாக உள்ளதாக கூறப்படும் 12 கிலோ தங்கம் எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வியும் எழுந்தது. இந்நிலையில் தங்கம் கையாடல் செய்ததாக வழக்குப்பதிந்த சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவினர் தலைமை ஸ்தபதி முத்தையாவை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர். கைது செய்யப்பட்ட முத்தையா கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தப்பட்டு திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். இந்த வழக்கில் 2004ல் கோயில் இணை ஆணையராகவும் தமிழ்நாடு தேர்வாணைய உறுப்பினராகவும் இருந்த கே.கே.ராஜா என்பவரை நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு போலீசார் கைது செய்தனர். இவர் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசனின் மருமகன் ஆவார். கைது செய்யப்பட்ட ராஜாவை நேற்று காலை கும்பகோணம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்திய பின், திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனர். போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க மனு

திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்தபதி முத்தையா, அப்போதைய கோயில் இணை ஆணையர் ராஜா ஆகியோரை 7 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க உத்தரவிடக்கோரி கும்பகோணம் கோர்ட்டில் சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் நேற்று மனுதாக்கல் செய்தனர். இன்று விசாரணைக்கு வரும் என தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Statue in Palani temple procession in jail, the Minister’s nephew gold fraud bracket

Trichy: Palani Murugan Temple in 200 kgs in the last 2004 new bronze statue is to be done, and that at least 10 Gilad