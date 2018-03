நிதி நிறுவனம் பறித்த டிராக்டரை மீட்டுத்தரக்கோரி தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விவசாயி தீக்குளிக்க முயற்சி

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டம், பசுவந்தனை அருகேயுள்ள கோவிந்தம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் கனகராஜ் (42). விவசாயி. இவர் கடந்த 2015ம் ஆண்டு நெல்லையில் உள்ள தனியார் நிதி நிறுவனத்தில் கடன்பெற்று டிராக்டர் வாங்கினார். இதுவரை 12 லட்சம் வரை கட்டியதாகத் தெரிகிறது.இந்நிலையில் கடந்த வாரம் நிதி நிறுவனம் சார்பில் கனகராஜ் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நோட்டீசில், எஞ்சியுள்ள ரூ.1.60 லட்சத்தை கட்டாவிட்டால் டிராக்டரை பறிமுதல் செய்வோம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. இதையடுத்து கடந்த 23ம் தேதி நிதி நிறுவன ஊழியர்கள் அங்கு சென்று டிராக்டரை பறிமுதல் செய்து எடுத்துச் சென்றனர். இதனால் வேதனையடைந்த கனகராஜ், தனது டிராக்டரை மீட்டுத்தரக்கோரி தூத்துக்குடி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று மனு அளிக்க வந்தார். அப்போது அவர் தான் கொண்டு வந்திருந்த கேனில் இருந்த மண்ணெண்ணெயை உடலில் ஊற்றி திடீரென தீக்குளிக்க முயன்றார். பணியில் இருந்த சிப்காட் போலீசார், அவரை மடக்கிப் பிடித்தனர். அவரது உடலில் தண்ணீர் ஊற்றி, மண்ணெண்ணெய் கேனை பறிமுதல் செய்தனர். பின்னர், தற்கொலைக்கு முயன்றதாக போலீசார் வழக்குப்பதிந்து அவரை கைது செய்தனர். கலெக்டர் முன்னிலையில் கையை அறுத்த வாலிபர்

சேலம் தாதகாப்பட்டி கேட் பகுதியை சேர்ந்தவர் பார்த்திபன். இவர் மாநகராட்சியின் 47வது வார்டு, பிரபாத் எம்ஜிஆர் வளைவு முதல் குகை மாரியம்மன் கோயில் வரை உள்ள சாலை குண்டும், குழியுமாக இருப்பதாக குற்றம் சாட்டி வருகிறார். இதனை சீரமைக்க வலியுறுத்தி, எருமை, குதிரை மேல் ஏறி வந்து மனு அளிப்பது போன்ற பல்வேறு நூதன போராட்டங்களை நடத்தியுள்ளார். ஆனால் இதுவரை அந்த சாலை சீரமைக்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், நேற்று நடந்த வாராந்திர குறைதீர் கூட்டத்திற்கு வந்த பார்த்திபன் கலெக்டரிடம் மனு ஒன்றை அளித்தார். அப்போது மறைத்து வைத்திருந்த பிளேடால், திடீரென கையை அறுத்துக்கொண்டார். ரத்தம் கொட்டிய நிலையில், அங்கிருந்த போலீசார் அவரை தடுத்தனர். போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட பார்த்திபன், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மாநகராட்சியை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினார். போலீசார் அவரை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி வெளியேற்றி, அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தொடர்ந்து அவரிடம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

Source: Dinakaran

