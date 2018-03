வாட் வரி அதிகமாக உள்ளதால் கர்நாடகாவில் டீசல் நிரப்பும் 30 ஆயிரம் தமிழக லாரிகள்: அரசுக்கு தினமும் 10 கோடி வருவாய் இழப்பு

கோவை: தமிழகத்தில் பெட்ரோல், டீசல் மீதான வாட் வரி உயர்வால், கர்நாடகாவை விட லிட்டருக்கு 3.50 அதிகரித்துள்ளது. இதனால் தமிழகத்தில் இருந்து வட மாநிலம் செல்லும் 30 ஆயிரம் லாரிகள் கர்நாடகாவில் டீசல் நிரப்புவதால் தமிழக அரசுக்கு டீசல் மீதான வாட் மற்றும் விற்பனை வரி தினசரி 10 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து மாநில லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க (தமிழ்நாடு) தலைவர் குமாரசாமி கூறியதாவது: தமிழக அரசு டீசலுக்கு வாட் வரி மற்றும் விற்பனை வரியாக ஒரு லிட்டருக்கு 15 வசூலிக்கிறது. இதில் வாட் வரி பிற மாநிலங்களை விட அதிகம். இதனால் தமிழகத்தில் ஒரு லிட்டர் டீசல் 67.25க்கு விற்கப்படுகிறது. இது கர்நாடகாவை காட்டிலும் 3.50 அதிகம். தமிழகத்தில் நேஷனல் பெர்மிட் உள்ள லாரிகள் ஒரு லட்சம் உள்ளது. இதில் 40 ஆயிரம் லாரிகள் தினசரி பிற மாநிலங்களுக்கு சென்று வருகின்றன. இதில் மகாராஷ்டிரா, குஜராத், ராஜஸ்தான், மும்பை, டெல்லி உள்ளிட்ட வட மாநிலங்களுக்கு செல்லும் லாரிகள் 30 ஆயிரம். இவை கர்நாடகா வழியாக செல்கின்றன. ஒரு லாரிக்கு சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு 200 லிட்டர் நிரப்புகின்றனர். இதனால் தமிழகத்தை சேர்ந்த 30 ஆயிரம் லாரிகள் மூலம் தினசரி 60 லட்சம் லிட்டர் டீசலை கர்நாடகாவில் நிரப்பி செல்கின்றன. இதன் மூலம் வரக்கூடிய வாட் வரி மற்றும் விற்பனை வரி மூலம் தினசரி 10 கோடி தமிழக அரசுக்கு இழப்பு ஏற்படுகிறது. இவ்வாறு கடந்த பல மாதங்களாக தமிழகத்திற்கு வர வேண்டிய வருவாய், கர்நாடகாவிற்கு செல்கிறது. தமிழக அரசு வாட் வரியை வாபஸ் பெறுவதன் மூலம் இயல்பாக வரக்கூடிய வருவாயோடு, டீசல் விலை உயர்வால் உயர்ந்துள்ள பொருட்களின் விலை உயர்வும் சரியும்.

இவ்வாறு குமாரசாமி கூறினார்.

Source: Dinakaran

English summary

VAT marooned in Karnataka and Tamil Nadu over 30 thousand diesel filling trucks: every day 10 crore revenue loss by the Government

Coimbatore: VAT hike on petrol and diesel in the State of Tamil Nadu and Karnataka by 3.50 per litre than has increased. Theyre not