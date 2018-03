நாகர்கோவில் தனியார் மருத்துவமனையின் 4வது மாடியில் இருந்து குதித்து இளம்பெண் தற்கொலை: 2வது திருமணம் செய்த 11 மாதத்தில் பரிதாபம்

நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில் கோட்டார் சவுராஷ்டிரா தெருவை சேர்ந்தவர் அய்யாவு என்ற முருகன்(36). இவரது மனைவி நித்யா(28). இவர்களுக்கு கடந்த 11 மாதங்களுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது. நித்யா ஏற்கனவே திருமணமாகி, கணவரை பிரிந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில் 2 வதாக அய்யாவுவை திருமணம் செய்து கொண்டார். இந்நிலையில் வயிற்று வலி காரணமாக நேற்று முன்தினம் மாலையில் கோட்டாரில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு நித்யாவை, அவரது மாமியார் நீலாவதி அழைத்து சென்றார். அங்கு பரிசோதித்த டாக்டர்கள், வயிற்றில் புண் இருப்பதாக கூறி, உள் நோயாளியாக அனுமதித்தனர். 4 மாடி கட்டிடம் கொண்ட மருத்துவமனையின் 2வது தளத்தில் நித்யா அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அவருக்கு உதவியாக அவரது மாமியார் நீலாவதி உடன் இருந்துள்ளார். நள்ளிரவு 1.30 மணியளவில் நீலாவதி கண் விழித்தபோது, நித்யாவை காணவில்லை. மருத்துவமனை பணியாளர்களுடன் சேர்ந்து நீலாவதி நித்யாவை தேடினார். மருத்துவமனையின் பின்புறம் அதிகாலை 5 மணிக்கு பார்த்தபோது, ஆறுமுகபிள்ளையார் கோயில் தெருவில் உள்ள கணேஷ் என்பவர் கழிவறையில், பிளாஸ்டிக் டப்புக்குள் நித்யா பிணமாக கிடந்தார். தகவலறிந்து வந்த கோட்டார் போலீசார், நித்யாவின் உடலை பிரேத பரிசோதனைக்காக ஆசாரிபள்ளம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். விசாரணையில் நள்ளிரவில் அனைவரும் தூங்கி கொண்டிருந்த வேளையில், மருத்துவமனையின் 4 வது மாடிக்கு சென்று, அங்கிருந்து குதித்து நித்யா தற்கொலை செய்துள்ளார் என தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து கோட்டார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகிறார்கள். தற்கொலைக்கான காரணம் என்ன? என்பது தெரியவில்ைல.

Source: Dinakaran

