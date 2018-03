இந்திய எல்லைக்குள் சீன ஹெலிகாப்டர் ஊடுருவல்: எந்த சூழலையும் சந்திக்க ராணுவம் தயார் – நிர்மலா சீதாராமன்

இந்திய எல்லைக்குள் சீன ராணுவத்தின் போர் ஹெலிகாப்டர் ஊடுருவியதை தொடர்ந்து டோக்லாமில் எத்தகைய சூழலையும் இந்திய ராணுவம் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறது என்று ராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.

டேராடூன்: இந்தியா, சீனா, பூடான் ஆகிய நாடுகளின் முச்சந்திப்பு எல்லையில் டோக்லாம் என்னும் பகுதி உள்ளது. இங்கு கடந்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் சீன ராணுவம் சாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டது. இதை இந்திய ராணுவம் தடுத்து நிறுத்தியது. இதையடுத்து டோக்லாமில் சீன ராணுவம் தனது படைகளை குவித்தது. இந்தியாவும் பின்வாங்கி விடாமல் சீன ராணுவத்துக்கு எதிராக படைகளை நேருக்கு நேர் நிறுத்தியது. இதனால் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே 73 நாட்கள் போர் பதற்றம் நிலவியது. பிறகு, இப்பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்பட்ட நிலையில் இரு தரப்பு படைகளும் அங்கிருந்து பின் வாங்கின. அதன்பின்னர் போர் பதற்றம் தணிந்தது. அதன்பின்னர் அண்மையில் டோக்லாம் பிரச்சினை மீண்டும் எழுந்தது. டோக்லாமில் சீன ராணுவம் ஹெலிகாப்டர் தளங்களை அமைத்து வருவதாகவும், படையினர் தங்குவதற்கு கட்டிடங்களை கட்டுவதாகவும் அண்மையில் நாடாளுமன்றத்தில் ராணுவ மந்திரி நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் அவர் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் நேற்று முன்தினம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். அங்கு அவர் பயணம் மேற்கொண்ட நிலையில், சீன ராணுவத்துக்கு சொந்தமான போரில் ஈடுபடும் ஹெலிகாப்டர் ஒன்று உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே உள்ள அசல் கட்டுப்பாட்டு கோட்டை கடந்து இந்தியாவுக்குள் ஊடுருவி பறந்தாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. குறிப்பாக உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் சாமோலி மற்றும் டெப்சாங் மாவட்டங்களின் பரஹோட்டி மற்றும் லடாக்கில் உள்ள டிரிக் ஹைட்ஸ், பர்ட்சே பகுதிகளில் அந்த ஹெலிகாப்டர் ஊடுருவி பறந்துள்ளது. பரஹோட்டியில் 80 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு பகுதி பிரச்சினைக்குரிய பகுதி பட்டியலில் இருப்பதால் இரு நாடுகளின் ராணுவமும் ஆயுதங்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதி கிடையாது. அதையும் மீறி சீனாவின் போர் ஹெலிகாப்டர் இப்பகுதியில் ஊடுருவி இருக்கிறது. இதுபற்றி இந்தியாவின் தனியார் தொலைக்காட்சி ஒன்றும் இதை உறுதிப்படுத்தி செய்தி வெளியிட்டு உள்ளது. இதற்கிடையே, சீன ராணுவம் டோக்லாமில் மீண்டும் கட்டுமானப் பணிகளை மேற்கொண்டு வருவது குறித்து டேராடூன் நகரில் நிர்மலா சீதாராமன் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், “டோக்லாமில் எதிர்பாராத எத்தகைய சூழலையும் சந்திக்க இந்திய ராணுவம் தயார் நிலையில் உள்ளது. நமது படைகளை நவீனப்படுத்தும் பணிகள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. நமது பிராந்திய எல்லையையும் ஒற்றுமையையும் ஒரு போதும் நாம் விட்டுக்கொடுக்க மாட்டோம்” என்றார். இந்த நிலையில் சீனாவுக்கான இந்திய தூதர் கவுதம் பமுவாலே, சீனாவின் மார்னிங் போஸ்ட் நாளிதழுக்கு அளித்த பேட்டியில், “டோக்லாமில் இந்திய- சீன படைகள் குவிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் சீனாதான். டோக்லாமில் நிலைமையை சீனா மாற்ற முயன்றதால்தான் பிரச்சினையே தொடங்கியது” என்று கூறி இருந்தார். இதுபற்றி சீன வெளியுறவு செய்தி தொடர்பாளர் ஹூவா சுங்யிங் நேற்று நிருபர்களிடம் பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், “வரலாற்று ரீதியான மரபுரிமை இருப்பதால் டோக்லாம் பகுதி சீனாவுக்கு சொந்தமானது. எனவே தனது இறையாண்மை உரிமைக்கு உட்பட்டுத்தான் சீனா அங்கு தனது நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதில் எல்லையை மாற்ற முயற்சி என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. கடந்த ஆண்டு இங்கு நிலவிய பிரச்சினைக்கு எங்களது ஒருங்கிணைந்த தொடர் முயற்சிகள் மற்றும் அறிவு கூர்மையால் தீர்வு கண்டோம். இப்பிரச்சினையில் இருந்து இந்தியா சில பாடங்களை கற்றுக் கொண்டிருக்கும் என்று நம்புகிறோம்” என்றார்.

