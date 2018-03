விழுப்புரம்: உளுந்தூர்பேட்டை அருகே சுங்கச்சாவடியில் வாகன சோதனையின் போது மதுபாட்டில்களை கடத்திய 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். கைதான மகேஷ்குமார், தமிழ்செல்வன் ஆகியோரிடம் இருந்து 1,488 மதுபாட்டில்கள் மற்றும் காரை பறிமுதல் செய்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Ulundurpet kidnapped near the wine bottles, 2 arrested

Ulundurpettai, villupuram, near the toll station on the vehicle: test of wine bottles during the abduction arrests 2 CMS